Argjentina “kampione" pa luajtur?
Kombëtarja e Argjentinës është shpallur simbolikisht “fituese e dyfishtë” e Finalissimës nga presidenti i CONMEBOL, Alejandro Domínguez, pasi përballja e shumëpritur me Kombëtarja e Spanjës u anulua përfundimisht.
Deklarata e tij ka ndezur menjëherë një debat të madh ndërkombëtar, pasi ndeshja që duhej të përballte kampionët e Amerikës së Jugut me ata të Evropës nuk u zhvillua kurrë.
“Fitore pa luftë” dhe mesazhe të forta
Domínguez nuk kurseu ironinë dhe kritikat ndaj Evropës, duke deklaruar se, nëse zbatohet logjika e “fitores pa ndeshje”, atëherë Argjentina duhet të konsiderohet kampione për herë të dytë.
“Nëse zbatojmë rregullin e fitores pa luftuar, atëherë ju jeni dy herë kampionë të Finalissimës,” deklaroi ai.
Ai shtoi gjithashtu se argjentinasit duhet të besojnë më shumë në veten e tyre dhe të mos e shohin futbollin evropian si standardin absolut, duke e cilësuar dominimin e “Albiceleste” si të padiskutueshëm në arenën ndërkontinentale.
Dështimi i negociatave mes CONMEBOL-it dhe UEFA
Anulimi i ndeshjes erdhi pas një serie të gjatë negociatash të dështuara mes CONMEBOL-it dhe UEFA-s. Dy palët nuk arritën të bien dakord për vendin dhe datën e zhvillimit të Finalissimës.
UEFA pretendon se kishte propozuar disa opsione konkrete, përfshirë zhvillimin e ndeshjes në Santiago Bernabéu në Madrid, me ndarje të barabartë të biletave për tifozët e të dyja ekipeve. Madje, u hodh në tavolinë edhe ideja e dy ndeshjeve – një në Spanjë dhe një në Argjentinë.
Megjithatë, sipas palës evropiane, këto propozime u refuzuan nga federata argjentinase.
Qëndrimi i Argjentinës: “Jo në Madrid”
Nga ana tjetër, AFA dhe CONMEBOL insistuan që ndeshja të luhej në një terren vërtet neutral.
Ata argumentuan se zhvillimi i ndeshjes në Madrid do të favorizonte Spanjën dhe do të cenonte barazinë sportive. Për këtë arsye, e hodhën poshtë idenë e luajtjes në “Santiago Bernabéu”.
Argjentina kishte propozuar një alternativë në Romë, por kjo nuk u pranua nga pala spanjolle, për shkak të kalendarit të ngjeshur dhe përplasjeve me ndeshjet e La Liga.
Luftë deklaratash dhe tensione në rritje
Mosmarrëveshja mes dy konfederatave u përshkallëzua shpejt nga një çështje organizative në një përplasje publike.
Domínguez shkoi edhe më tej, duke sugjeruar se Spanja “nuk u paraqit” për ndeshjen, ndërsa UEFA akuzoi Argjentinën për mungesë fleksibiliteti dhe refuzim të kompromisit.
Ky shkëmbim akuzash ka krijuar një klimë tensioni mes dy institucioneve më të mëdha të futbollit në botë, duke e kthyer Finalissimën nga një festë sportive në një konflikt diplomatik.
Një titull pa ndeshje?
Edhe pse deklarata e Domínguez ka më shumë karakter simbolik dhe nuk është një vendim zyrtar i përbashkët, ajo ka hapur diskutimin: a mund të ketë një “kampion” pa u zhvilluar ndeshja?
Për momentin, Finalissima mbetet e anuluar, ndërsa Argjentina e konsideron veten kampione morale. Nga ana tjetër, Evropa nuk e njeh një gjë të tillë.
Një gjë është e sigurt: përballja mes Amerikës së Jugut dhe Evropës këtë herë nuk u zhvillua në fushë, por në tavolinat e zyrave. /Telegrafi/