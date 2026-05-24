Ardian Gjini zgjidhet kryetar i AAK-së, premton vazhdim të rrugës së Haradinajt
Ardian Gjini është zgjedhur kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Përgjithshëm të partisë, duke marrë drejtimin e AAK-së, pas Ramush Haradinaj.
Gjini, i cili është edhe i nominuari i AAK-së për kryeministër, para delegatëve tha se ndihet krenar për besimin e dhënë dhe për rrugëtimin politik të partisë.
“Është krenari me qenë një prej jush, është krenari me qenë pjesë e kësaj partie kaq të jashtëzakonshme, e njerëzve kaq të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit secilit prej jush. Jam i emocionuar, sikur secili prej jush”, deklaroi ai para marrjes së drejtimit të partisë.
Ai foli edhe për altruizmin dhe sakrificën në politikë, duke thënë se luftëtarët e lirisë janë shembulli më i mirë i shërbimit ndaj vendit pa kërkuar asgjë në këmbim.
“Luftëtarët e lirisë janë shembulli i vërtetë i altruizmit, ata që kanë dhënë gjithçka pa e ditur çfarë marrin në këmbim”, u shpreh Gjini.
Kryetari i ri i AAK-së tha se sot po kërkohet besimi i qytetarëve për vazhdimin e rrugës politike pas Haradinajt.
“Po e lypim besimin tuaj mbas Ramush Haradinajt. Ai nuk ka qenë vetëm kryetar partie, është simbol i Kosovës, simbol i lirisë dhe i politikës së mençur që ka ndodhur në Kosovë për më shumë se 30 vjet”, tha Gjini.
Ai shtoi se figura e Haradinajt do të mbetet e shënuar në historinë e Kosovës.
“Jam absolutisht i bindur që historia e Kosovës dhe e Ramush Haradinajt do të shkruhet me shkronja të arta”, deklaroi ai.
Në fund të fjalimit, Gjini falënderoi Haradinajn për bashkëpunimin ndër vite.
“Ekziston veç një njeri të cilin unë me 100% bindje e kam thirrur komandant, kryetar dhe kryeministër, dhe je ti. Për 26 vite shërbim, nuk do ta ndërroja asnjë minutë të vetëm të kësaj pune. Faleminderit kryetar”, përfundoi Gjini. /Telegrafi/