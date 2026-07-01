Ardhja e bashkatdhetarëve zgjat orarin e administratës në Komunën e Gjilanit, shërbime edhe të shtunave
Drejtoria e Administratës në Gjilan ka bërë të ditur se do të ofrojnë shërbime edhe të shtunave, për shkak të rritjes së numrit të kërkesave për pajisje me dokumente të gjendjes civile nga bashkatdhetarët.
Siç thuhet në njoftim ky vendim erdhi për shkak të fluksit të madh të punës dhe ardhjes së bashkatdhetarëve.
“Drejtori i Administratës në Komunën e Gjilanit, Elbasan Shabani, tha se për shkak të fluksit të madh të punës dhe ardhjes së bashkatdhetarëve, duke filluar nga 04.07.2026, punonjësit e Drejtoratit të Administratës do të ofrojnë shërbime edhe gjatë fundjavës, përkatësisht çdo të shtunë.
Sipas njoftimit, orari i punës gjatë të shtunave, në periudhën 04.07.2026 – 29.08.2026, do të jetë nga ora 10:00 deri në ora 14:00. /Telegrafi/
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