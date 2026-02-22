Arbeloa ka një mesazh për lojtarët e Realit pas humbjes nga Osasuna
Trajneri i Real Madrid, Alvaro Arbeloa, bëri thirrje për qetësi pas humbjes 2-1 ndaj Osasuna, duke theksuar se ruan besim të plotë te lojtarët e tij.
Duke folur për mediat pas ndeshjes në La Liga, Arbeloa nënvizoi se rezultati nuk duhet të ketë ndikim psikologjik në skuadër.
“Shpresoj që humbja të mos na ndikojë mendërisht – pas katër ditësh duhet të luajmë përsëri".
"Një ekip e tregon forcën e tij në momente të vështira. Unë besoj fuqimisht te lojtarët e mi dhe në punën që po bëjnë, dhe ne duhet të vazhdojmë të punojmë”, deklaroi ai.
Arbeloa iu referua ndeshjes së dytë të raundit të 1/16 të Ligës së Kampionëve ndaj Benfica, që do të zhvillohet në “Bernabeu”.
Skuadra madrilene ka avantazhin 1-0 nga takimi i parë dhe do të synojë ta vulosë kualifikimin para tifozëve të saj në shtëpi. /Telegrafi/