Apple thuhet se porosit 10 milionë njësi të iPhone Ultra, që mund të shiten për rreth 2,500 dollarë
Apple planifikon të prodhojë dhe shesë rreth 10 milionë njësi të telefonit të palosshëm të iPhone Ultra, sipas një raporti të ri.
Kjo është afërsisht një e treta më shumë se objektivat mesatare të ndërtimit të pritura më parë, transmeton Telegrafi.
Nikkei Asia raporton se Apple e ka rritur objektivin e prodhimit të iPhone të palosshëm në rreth 10 milionë njësi. Vlerësimet e mëparshme varionin nga 7 deri në 8 milionë njësi.
Apple u ka thënë furnizuesve të përgatiten të prodhojnë rreth 10 milionë iPhone të palosshëm këtë vit, nga një parashikim i mëparshëm prej rreth 7 deri në 8 milionë njësi disa muaj më parë, thanë burime të njohura me çështjen.
Raporti shton se 70 milionë njësi të tjera do të përbëhen nga iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max i ri.
80 milionë njësitë shtesë të modeleve të reja të iPhone që do të prezantohen në gjysmën e dytë të vitit 2026 do ta çojnë totalin e njësive të porositura për vitin në 220 milionë, sipas raportit.
IDC parashikoi së fundmi se Apple do të dërgonte afër 240 milionë iPhone në vitin 2026.
Raporti më vonë thotë se Apple u ka thënë disa furnizuesve të presin deri në 85 milionë porosi të reja për iPhone në gjysmën e dytë të vitit 2026.
Apple u ka dhënë disa furnizuesve një parashikim prej deri në 85 milionë iPhone të rinj për gjysmën e dytë të vitit 2026 dhe u ka thënë furnizuesve të rezervojnë disa komponentë dhe pjesë të zakonshme të përdorura në serinë iPhone 17 për serinë e ardhshme premium të iPhone 18, thanë burimet, duke shtuar se gjigandi amerikan i teknologjisë po lëviz agresivisht për të siguruar komponentë mes mungesave të vazhdueshme.
Sa i përket iPhone-it të parë të palosshëm, Apple pritet ta etiketojë atë me një çmim premium. IDC parashikoi së fundmi se iPhone Ultra do të ketë një çmim mesatar shitjeje prej 2,500 dollarësh me opsione deri në 3,000 dollarë.
Apple pritet të zbulojë iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe iPhone Ultra të palosshëm në shtator. iPhone i palosshëm mund të lansohet pas modeleve iPhone 18 Pro, megjithëse pritet të mbërrijë këtë vit.
Ndërkohë, Apple nuk pritet ta zëvendësojë iPhone 17 standard me iPhone 18 deri në pranverë. Kjo do ta zgjaste jetëgjatësinë e iPhone 17 në treg nga një periudhë tipike 12-mujore në rreth 18 muaj.
Në mënyrë të ngjashme, Apple pritet ta përmirësojë iPhone Air të prezantuar në shtator 2025 me një model të ri në pranverën e vitit 2026. /Telegrafi/