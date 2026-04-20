Apple thotë se John Ternus do të jetë CEO i ri, Tim Cook do të kalojë në kryetar ekzekutiv
Apple të hënën emëroi John Ternus si drejtorin e saj të ri ekzekutiv, dhe tha se Tim Cook do të marrë rolin e kryetarit ekzekutiv.
Ky tranzicion do t'i japë fund karrierës 15-vjeçare të Cook si një nga CEO-të më të suksesshëm të teknologjisë në historinë moderne, transmeton Telegrafi.
"Ka qenë privilegji më i madh i jetës sime të jem CEO i Apple dhe të më besohet të drejtoj një kompani kaq të jashtëzakonshme", tha Cook në një njoftim për shtyp.
"E dua Apple me gjithë qenien time dhe jam shumë mirënjohës që kam pasur mundësinë të punoj me një ekip njerëzish kaq të zgjuar, inovativë, krijues dhe thellësisht të kujdesshëm, të cilët kanë qenë të palëkundur në përkushtimin e tyre për të pasuruar jetën e klientëve tanë dhe për të krijuar produktet dhe shërbimet më të mira në botë", tha Cook.
"Jam thellësisht mirënjohës për këtë mundësi për të çuar përpara misionin e Apple", tha CEO i ardhshëm Ternus.
Ternus ka punuar në Apple që nga viti 2001 dhe kompania tha se ai ishte "i rëndësishëm" për linjat e produkteve si iPhone dhe AirPods.
"Cook do të vazhdojë në rolin e tij si CEO gjatë gjithë verës, ndërsa punon ngushtë me Ternus për një tranzicion të qetë", tha Apple.
Nën drejtimin e Cook, aksionet e Apple u vlerësuan me më shumë se 1,700%.
Aksionet e Apple ranë më pak se 1% në tregtimin pas orarit të punës të hënën.
Kalimi i CEO-s është i pari që kur Apple emëroi Tim Cook si zëvendësues të Steve Jobs për këtë post të lartë në vitin 2011.
Përpara se të bëhej drejtor ekzekutiv i Apple, Cook shërbeu si krahu i djathtë i Jobs dhe ishte arkitekti i zinxhirit global të furnizimit të Apple.
Gjatë mandatit të Cook, Apple lansoi disa përditësime të suksesshme për iPhone, Mac, Apple TV dhe produkte të tjera kritike. Por vitet e fundit, Apple ka pasur vështirësi me miratimin e inteligjencës artificiale.
Në fund të vitit 2025, shefi i saj i inteligjencës artificiale u largua nga kompania. Apple gjithashtu ka vonuar disa herë lançimin e një Siri më inteligjent të mundësuar nga IA.
Megjithatë, kur erdhi puna te sfidat e tjera, të tilla si përballja me administratën Trump dhe tarifat, Tim Cook i shmangu me sukses shumë nga detyrat e larta, duke nxitur një marrëdhënie me Trump personalisht.
Apple la të kuptohej se 65-vjeçari Cook do të vazhdonte të shërbente si ambasadori de facto i kompanisë për politikanët në rolin e tij të ri. /Telegrafi/