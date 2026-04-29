Apple pritet të sjellë tre vegla të reja për editimin e fotove të mundësuara nga IA në iOS 27
Apple do të zbulojë iOS 27 më 8 qershor gjatë Konferencës së saj vjetore Botërore të Zhvilluesve, dhe ky version i sistemit operativ pritet të jetë ai në të cilin do të lansohet Siri, i cili është shpesh i vonuar dhe më i zgjuar, i mundësuar nga modelet Gemini të Google.
Ky nuk do të jetë përmirësimi i vetëm i IA-së në iOS 27. Një raport i ri nga Bloomberg sot detajon tre veçori të reja që vijnë në aplikacionin Photos.
Kjo do të ketë një seksion të ri të Apple Intelligence Tools në ndërfaqen e tij të editimit. Kjo do të përfshijë katër veçori: Zgjero, Përmirëso, Ripërcakto dhe Pastro, transmeton Telegrafi.
Zgjero do t'ju lejojë të gjeneroni përmbajtje shtesë të imazhit përtej kornizës origjinale. Do të kontrolloni se sa shtohet dhe ku duke zgjeruar skajet e imazhit me gishtat tuaj.
Përmirëso do të përdorë IA-në për të përmirësuar automatikisht ngjyrat, ndriçimin dhe "cilësinë e përgjithshme të imazhit", çfarëdo që të thotë kjo.
Ripërcaktimi është projektuar për foto hapësinore, formati 3D i ndërtuar për kufjet Vision Pro. Kjo do t'ju lejojë të ndryshoni perspektivën pasi të jetë bërë një foto.
Clean Up është tashmë në aplikacionin Photos dhe aktualisht është i vetmi mjet redaktimi i mundësuar nga IA. Ju lejon të hiqni objekte nga imazhet dhe ndoshta do të vazhdojë ta bëjë këtë edhe në iOS 27.
Është interesante që burimet e Bloomberg pohojnë se zhvillimi i veçorive të reja të IA nuk ka shkuar mirë, me Extend dhe Reframe që nuk kanë funksionuar në mënyrë të besueshme gjatë testimit të brendshëm.
Duke pasur parasysh këtë, Apple mund t'i vonojë këto veçori ose t'i zvogëlojë ato. Ka pasur shumë ankesa në lidhje me Clean Up, i cili ndonjëherë mund të lërë pas artefakte, të shtrembërojë imazhet ose të mbushë zonat e hequra me detaje të pasakta. /Telegrafi/