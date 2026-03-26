Apple po teston një kamerë të pasme 200MP për iPhone-in e ardhshëm
Ndërsa telefonat inteligjentë Android kanë ofruar sensorë të mëdhenj 200MP për njëfarë kohe, Apple ende nuk ka prezantuar një sensor të ngjashëm në iPhone. Kjo mund të ndryshojë së shpejti, sipas një thashethemi të ri.
Në një postim në Weibo, informatori Digital Chat Station, duke cituar burime të zinxhirit të furnizimit, pohon se Apple po teston një sensor të madh 200MP për një iPhone të ardhshëm, transmeton Telegrafi.
Sipas informatorit, Apple po vlerëson një sensor 1/1.12 inç, një njësi e ngjashme që pritet të debutojë në Oppo Find X9 Ultra të ardhshëm, i cili thuhet se do të ketë kamera të dyfishta 200MP. Sensori thuhet se do të testohet për kamerën kryesore të pasme në vend të lentes telefoto.
Informatori shton se sensori pritet të jetë i disponueshëm komercialisht vitin e ardhshëm, megjithëse kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se iPhone i ardhshëm do të ketë një kamerë kryesore 200MP.
Ndërkohë, një telefon tjetër i ardhshëm, vivo X300 Ultra, është konfirmuar tashmë se do të ketë një konfigurim të dyfishtë kamerash 200MP.
Do të përdorë një sensor Sony LYTIA-901 1/1.12-inç 200MP për kamerën kryesore, së bashku me një sensor Samsung HP0 200MP për telefoton periskopi. /Telegrafi/