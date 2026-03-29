Apple ndërpret prodhimin e Mac Pro pas njëzet vitesh
Apple ka ndërprerë prodhimin e Mac Pro. Kompjuteri desktop pati një jetëgjatësi prej njëzet vitesh dhe shërbeu si modeli kryesor në linjën e kompanisë për pjesën më të madhe të jetëgjatësisë së tij. Që atëherë, kompania e ka hequr produktin nga faqja e saj e internetit.
Mac Pro u lansua për herë të parë në vitin 2006 si zëvendësim për Power Mac G5, modelin kryesor të atëhershëm, transmeton Telegrafi.
Ngjashëm me paraardhësin e tij, Mac Pro ishte një PC desktop me formë kulle me një dizajn modular që i lejonte përdoruesit të zëvendësonte CPU-në, memorien, disqet optike dhe të ruajtjes së të dhënave, si dhe kartat e zgjerimit PCI.
Formati bazë i Mac Pro mbeti i pandryshuar deri në vitin 2012, edhe pse po fillonte të merrte shumë kohë. Pastaj, në vitin 2013, Apple njoftoi ridizajnimin kontrovers, i cili që atëherë është quajtur Mac-i i koshit të plehrave.
Ky model shmangu modularitetin e dizajnit të mëparshëm të kullës për një dizajn komponentësh më kompakt, por kryesisht të integruar, ku të vetmit komponentë të përditësueshëm ishin memoria dhe magazinimi.
Ky model gjithashtu do të braktisej përfundimisht nga kompania, gjë që më vonë u zbulua se ishte për shkak të kufizimeve termike të dizajnit, të cilat penguan përmirësimin në komponentë më të fuqishëm.
Në vitin 2019, Apple prezantoi dizajnin e tretë dhe të fundit të madh të Mac Pro. Ky model u rikthye në natyrën modulare të paraardhësve të tij, me gjithçka përveç CPU-së që mund të zëvendësohej nga përdoruesi.
Ky rishikim ishte një nga kompjuterët e fundit që Apple lëshoi me një CPU Intel, ndërsa kompania filloi kalimin në çipet e veta të serisë M të bazuara në ARM.
Mac Pro mori përditësimin e serisë M në vitin 2023 me kalimin në M2 Ultra, i cili do të përfundonte të ishte përditësimi i fundit që mori në jetën e tij.
Edhe pse modulariteti mbeti i pandryshuar, kalimi në çipin e serisë M kufizoi llojin e pajisjeve që mund të futeshin në slotet e zgjerimit PCI, gjë që e kufizoi tërheqjen e kompjuterit për entuziastët.
Përfundimisht, ai u zëvendësua nga Mac Studio si kompjuteri më i fuqishëm në linjën e Apple, pasi Mac Pro nuk mori përditësime të mëtejshme. Studio tani mbetet kompjuteri desktop kryesor në gamën aktuale të Apple.
Sipas Mark Gurman, Apple kishte planifikuar të ndërpriste prodhimin e Mac Pro për një kohë. Kjo nuk duhet të vijë si surprizë, pasi produkti nuk shërbente më për ndonjë qëllim në linjën e kompanisë.
Ishte një copë e madhe dhe e shtrenjtë metalike me shumë hapësirë bosh brenda që nuk mund të mbushej me asgjë dhe pa ndonjë audiencë të vërtetë për të cilën të flitej.
Apple gjithashtu është larguar qartë nga koncepti i modularitetit dhe përditësueshmërisë në kompjuterët e saj, dhe një Mac Pro i vërtetë do të ishte antiteza e një Mac modern. Nuk është çudi që kompania e la të lëngonte për vite me radhë dhe donte që të zhdukej.
Por, ndërsa kompjuterët vijnë e shkojnë, Mac Pro do të mbetet një legjendë për estetikën e tij të përjetshme, modularitetin e lehtë dhe performancën. Një ikonë e vërtetë e industrisë që me siguri meritonte më mirë. /Telegrafi/
