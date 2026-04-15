Aplikacioni Google me Modalitetin AI tani është i disponueshëm për Windows në të gjithë botën
Në shtator të vitit të kaluar, Google lansoi një aplikacion eksperimental për Windows me Modalitetin AI të integruar.
Tani, ky është bërë i disponueshëm për të gjithë në të gjithë globin, por për momentin vetëm në anglisht.
Padyshim që së shpejti do të mbështeten më shumë gjuhë, transmeton Telegrafi.
Aplikacioni Google për Windows ju lejon të përdorni Alt+Hapësirë si shkurtore për ta shfaqur atë në një dritare të vogël dhe për ta pyetur për çdo gjë.
Kjo shkurtore do t'ju jetë shumë e njohur nëse jeni përdorues i Mac, sigurisht, pasi është ajo që shfaq kërkimin Spotlight.
Aplikacioni i Google padyshim ofron një kuti kërkimi në Google, por është shumë më tepër - mund të zgjidhni një dritare specifike për t'i kërkuar Google diçka në lidhje me të, ose mund të zgjidhni të gjithë ekranin tuaj dhe ta ndani atë me Google në mënyrë që AI i tij të mund t'ju japë përgjigje më të mira.
Me Google Lens, madje mund të zgjidhni dhe kërkoni çdo gjë në ekranin tuaj - nuk ka pse të jetë një dritare.
Kjo ju lejon të përktheni imazhe ose tekst dhe të merrni ndihmë me çfarëdo që mund të jeni duke bërë. /Telegrafi/