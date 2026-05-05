Google ka filluar të publikojë një version të përditësuar të aplikacionit Gemini për iOS.

Përdoruesit në Reddit kanë ndarë imazhe të ndërfaqes së përdoruesit të përditësuar, e cila përmban disa ndryshime vizuale.

Ekrani fillestar tani paraqet një sfond të animuar me një sfond pas kutisë së tekstit të kërkimit, transmeton Telegrafi.

Përveç kësaj, butoni plus (+) tani hap një grup më të gjatë opsionesh kërkimi, duke përfshirë imazhe, hyrje nga kamera, muzikë, kërkim të thellë, mësim të udhëhequr dhe një skedë "më shumë ngarkime", e cila mund të përdorë skedarë dhe burime NotebookLM.

Duke qenë se ky është versioni iOS, ju gjithashtu merrni elementë dizajni Liquid Glass me pjesë gjysmëtransparente.

Ndërfaqja e përdoruesit e përditësuar e aplikacionit Gemini aktualisht po publikohet për disa përdorues të iOS.

Pritet që përfundimisht të arrijë në Android, por Google nuk ka konfirmuar një orar të detajuar për momentin. /Telegrafi/

