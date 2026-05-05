Aplikacioni Google Gemini me ndryshime vizuale
Google ka filluar të publikojë një version të përditësuar të aplikacionit Gemini për iOS.
Përdoruesit në Reddit kanë ndarë imazhe të ndërfaqes së përdoruesit të përditësuar, e cila përmban disa ndryshime vizuale.
Ekrani fillestar tani paraqet një sfond të animuar me një sfond pas kutisë së tekstit të kërkimit, transmeton Telegrafi.
Përveç kësaj, butoni plus (+) tani hap një grup më të gjatë opsionesh kërkimi, duke përfshirë imazhe, hyrje nga kamera, muzikë, kërkim të thellë, mësim të udhëhequr dhe një skedë "më shumë ngarkime", e cila mund të përdorë skedarë dhe burime NotebookLM.
Duke qenë se ky është versioni iOS, ju gjithashtu merrni elementë dizajni Liquid Glass me pjesë gjysmëtransparente.
Ndërfaqja e përdoruesit e përditësuar e aplikacionit Gemini aktualisht po publikohet për disa përdorues të iOS.
Pritet që përfundimisht të arrijë në Android, por Google nuk ka konfirmuar një orar të detajuar për momentin.