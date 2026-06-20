Anya Taylor-Joy në shëtitje romantike në New York me bashkëshortin, tërheq vëmendje me elegancën
Anya Taylor-Joy u pa duke ecur e kapur për krahu me bashkëshortin e saj, Malcolm McRae, gjatë një shëtitjeje në New York të enjten.
Aktorja 30-vjeçare kishte një paraqitje elegante, e veshur me një pallto ngjyrë blu të hapur, të kombinuar me një bluzë të bardhë dhe xhinse.
Ajo e kompletoi pamjen e saj të thjeshtë me një palë këpucë të bardha me taka dhe syze dielli të zeza elegante.
Ndërkohë, Malcolm, 23 vjeç, kishte veshur një bluzë në ngjyrë gri të errët me xhinse dhe çizme ngjyrë kafe.
Çifti, i martuar që nga viti 2022, dukej në humor të mirë gjatë shëtitjes së tyre në qytet.
Kjo vjen vetëm disa ditë pasi Anya zbuloi se ishte bullizuar në shkollë për shkak të pamjes së saj, pavarësisht se në moshën 16-vjeçare kishte nënshkruar me një agjenci mode, sipas raportimeve të The Hollywood Reporter.
Aktorja u zhvendos nga Argjentina në Londër kur ishte vetëm gjashtë vjeç dhe u regjistrua në shkollën private Queen’s Gate School në South Kensington.
Por ajo u ndje menjëherë e përjashtuar nga bashkëmoshatarët pasi kishte puthur një shok klase në faqe, pas së cilës u përball me komente të përsëritura se nuk ishte e bukur.
Në një fotosesion për publikimin amerikan The Hollywood Reporter, ajo pozon me një xhaketë dhe fund prej dantelle të bardhë të markës Ludovic de Saint Sernin, ndërsa në një tjetër shfaqet me një veshje të shndritshme argjendi nga Rabanne.
Në një tjetër fotografi, ajo shfaqet duke luajtur në det, e veshur me një fustan saten nga Datt Official, ndërsa në një tjetër relaksohet në plazh me një fustan të zi nga Lanvin.
Pavarësisht ngacmimeve për pamjen e saj, Taylor-Joy ishte ende adoleshente kur një makinë u ndal pranë saj ndërsa ajo po përpiqej të mësonte të ecte me taka jashtë Harrods-it për një festë.