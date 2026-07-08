Anya Taylor-Joy mahnit me paraqitjen e saj në promovimin e thrillerit Lucky në Londër
Anya Taylor-Joy tërhoqi gjithë vëmendjen teksa mori pjesë në sesionin fotografik të thrillerit kriminal Lucky në Londër të hënën.
Aktorja 30-vjeçare u shfaq pa reçipeta, e veshur me një fustan transparent prej dantelle, ndërsa pozonte përpara London Eye, në ambientet e “Raffles London at The OWO”.
Ajo nuk la shumë vend për imagjinatën me fustanin me dekolte të theksuar, i cili kombinonte një pjesë delikate prej dantelle të zezë me një fund të gjatë blu.
Pamjen e kompletoi me bizhuteri nga Tiffany & Co.
Temperaturat në kryeqytetin britanik arritën deri në 33 gradë Celsius, por Anya dukej plot vetëbesim dhe elegante, teksa pozonte para kamerave me veshjen e saj.
Mbretëria e Bashkuar ka hyrë në valën e tretë të të nxehtit brenda pak muajsh, ndërsa në disa zona temperaturat pritet të arrijnë deri në 35 gradë Celsius.
Më herët gjatë ditës, aktorja u pa duke dalë nga hoteli për t'u drejtuar në Heart Radio, e veshur me një fustan të zi, me një prerje në pjesën e bustit.