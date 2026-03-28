Anketa e fundit, Mexhiti: Qytetarët e duan VLEN-in të konsoliduar në një subjekt politik
Sondazhi i sotëm pasqyron qartësisht mbështetjen popullore për qeverisjen me duar të pastra të VLEN-it. Padyshim që lufta e pakompromist ndaj korrupsionit, investimet kapitale dhe rehabilitimi i tërësishëm i komunave tona përkthehet në përkrahjen e madhe për modelin qeverisës të VLEN-it, ka reaguar kështu kryetari i Lëvizjes Deemokratike, Izet Mexhiti pas publikimit ë anketës së fundit e cila e nxjerr VLEN-in para BDI-së me mbështetje tek qytetarët.
Sipas Mexhitit ky sondazh është demanti më i mirë, siç tha ia ndaj fushatave kaotike dhe lajmeve të rrejshme.
‘’Mbështetja publike konfirmon se qytetarët e përkrahin ndryshimin e materializuar nga VLEN-i dhe vlerësojnë rezultatet konkrete, përfshirë rritjen e pensioneve, investimet në infrastrukturë, mbështetja e mjekëve, gjinekologëve dhe stomatologëve, ndërtimi i universiteteve dhe rrugëve e shumë projekte të tjera. Ky sondazh është demanti më i mirë i fushatave kaotike dhe ‘fake-news’ kulturës që me strategji po përpiqet ta instalojë opozita shqiptare e që ka për qëllim të krijojë pasiguri, frikë, paqartësi dhe ndjenjë të përhershme kërcënimi. Propaganda e rreme opozitare nuk e mund dot shërbimin e ndërshëm të VLEN-it’’ka shkruar Mexhiti në profilin e tij në Facebook.
Mbështetja për VLEN-in, ka shtuar Mexhiti, është tregues se qasja dhe politikat e VLEN-it janë të drejta dhe të pranueshme nga qytetarët.
Por për Mexhitin kjo anketë paraqet mesazh të qartë nga qytetarër se duan bashkimin e VLEN-it në një subjekt të vetëm politik.