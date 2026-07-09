Anijet vazhdojnë të kalojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit - disa fikin sinjalet gjatë lundrimit
Anijet vazhduan të kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit edhe dje, sipas një analisti të të dhënave detare, por ai paralajmëroi se situata mbetet ende “shumë e paqëndrueshme”.
Bridget Diakun nga Lloyd’s List Intelligence tha se disa prej anijeve po shkonin “në errësirë” (pra ndalonin transmetimin e vendndodhjes së tyre) gjatë kalimit në këtë rrugë ujore strategjike.
Sipas Lloyd’s List Intelligence, të dhënat paraprake tregojnë se muajin e kaluar u regjistruan të paktën 576 kalime anijesh, një rritje nga 233 në muajin maj, por shumë më pak krahasuar me 3.131 kalime në qershorin e vitit të kaluar, shkruan skynews.
Ndërkohë, Operacionet e Tregtisë Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) thanë se trafiku detar po vazhdon në “nivele të reduktuara”, duke përdorur si korridorin jugor pranë Omanit, ashtu edhe rrugën veriore të kontrolluar nga Irani.
UKMTO deklaroi se niveli i trafikut tregon një “qëndrim të kujdesshëm” nga kompanitë e transportit detar, por shtoi se kalimet e asistuara nga SHBA-ja kanë vazhduar pa ndërprerje edhe këtë javë.
Organizata britanike paralajmëroi gjithashtu për rrezikun nga minat detare që mund të jenë duke lëvizur ose që nuk janë të shënuara në harta, të cilat paraqesin kërcënim për anijet.
Më herët, Marina e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) tha se “aventurat” amerikane në ngushticë do të “pengojnë seriozisht” rihapjen e saj, pasi qarkullimi detar ishte rritur pjesërisht gjatë javëve të fundit. /Telegrafi/