Angelov: E justifikoj sulmin amerikan ndaj Iranit, atje ka një regjim mizor
Drejtori i DMSH-së dhe Kryetari i Partisë së Dinjitetit, Stojançe Angelov, thotë se ka pikëpamje pro-amerikane në lidhje me situatën në Lindjen e Mesme dhe beson se amerikanët kanë arsye të mira për sulmet ndaj Iranit.
Angelov e justifikon sulmin amerikan, sepse, siç thotë ai, Irani drejtohet nga një regjim mizor që ndëshkon qytetarët e vet dhe një regjim që ka siguruar një sasi serioze raketash, si dhe përgatitjen e armëve bërthamore.
"Imagjinoni kur një qeveri si ajo iraniane do të kishte në dispozicion armë bërthamore? Cila do të ishte siguria e botës? Unë e justifikoj plotësisht sulmin nga Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin dhe koha do të tregojë se çfarë ka arritur Irani nga armatimi i tij.
Deri më tani, jemi habitur nga rezistenca e Iranit, kjo dëshmohet edhe nga fakti se ata goditën një ishull 4.000 kilometra larg me raketa me rreze të gjatë veprimi", tha Angelov në emisionin "Argument Plus".
Angelov thekson se vlerësimi i opozitës është krejtësisht i gabuar kur thotë se ulja e TVSH-së për karburantet nga 18 në 10%, e cila ishte një masë e miratuar nga qeveria, ishte e vonuar dhe e pamjaftueshme.
Ai siguron se Maqedonia aktualisht nuk është e prekur nga një kërcënim ushtarak, duke pasur parasysh se NATO nuk është e përfshirë në të gjithë situatën./Telegrafi/