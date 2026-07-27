Angellov: Asnjë zjarr nuk mund të shuhet pa njerëz në terren
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) dhe Shefi i Shtabit të Menaxhimit të Krizave, Stojançe Angellov, njoftoi se zjarrfikësit vullnetarë do të marrin mbështetje institucionale, dhe fondet e siguruara në ribalancimin e buxhetit do të mundësojnë angazhimin e tyre më intensiv gjatë sezonit të verës.
Në një paraqitje në televizionin Sitel, Angelov theksoi se zjarrfikësit vullnetarë, të cilët deri më tani kanë vepruar si pjesë e ekipeve të reagimit të shpejtë të DMSH-së, në të ardhmen do të jenë të organizuar në mënyrë institucionale dhe do të marrin mbështetje më të madhe për punën e tyre.
"Ata dalin në terren, marrin rreziqe dhe shpesh humbasin të ardhurat e tyre ditore. Kjo është arsyeja pse ata meritojnë mbështetje të përshtatshme për angazhimin që kanë", tha Angelov.
Duke folur për zjarret, Angelov theksoi rëndësinë e parashikimeve të motit në kohë nga Drejtoria Hidrometeorologjike, të cilat, siç tha ai, mundësojnë synimin më efikas të mbështetjes ajrore.
"Mbështetja ajrore është shumë e rëndësishme, por asnjë zjarr nuk mund të shuhet pa njerëz në terren. Kjo është arsyeja pse këtë verë po i kushtojmë vëmendje të veçantë zjarrfikësve vullnetarë dhe ekipeve të reagimit të shpejtë", tha Angelov.
Duke iu referuar situatës së fundit të krizës në Gostivar, ai theksoi se të gjithë mekanizmat e menaxhimit të krizave u aktivizuan menjëherë pasi u plotësuan kushtet ligjore, dhe një situatë krize u shpall më pak se tre orë pas fillimit të procedurës.
Sipas Angelov, disa institucione u përfshinë në përballimin e situatës, përfshirë Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin e Shëndetit Publik, Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, Qendrën për Menaxhimin e Krizave, Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Qytetin e Shkupit, NP "Furnizim me Ujë dhe Kanalizime" - Shkup dhe pushteti lokal në Gostivar.
Ai informoi se u siguruan sasi të mjaftueshme uji të pijshëm dhe ujë teknik për qytetarët, dhe koordinimi midis institucioneve dhe autoriteteve lokale ishte i vazhdueshëm.