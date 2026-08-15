Neptun rihap dyqanin në Çair
Neptun Maqedoni më 17 gusht 2026, duke filluar nga ora 12:00, do të hapë solemnisht sallonin e shitjes Neptun Çair, i cili gjendet në Retail Park Point në Bulevardin Brigada Makedonsko-Kosovska nr. 67, Çair, Shkup.
Me rastin e hapjes solemne, nga data 17 deri më 19 gusht 2026, konsumatorët i presin zbritje deri në 50%, dhurata dhe oferta ekskluzive, të përgatitura posaçërisht për këtë ngjarje.
Hapësira e shitjes është e dizajnuar për shikim, krahasim dhe testim të lehtë të produkteve. Në një vend do të jetë i disponueshëm një zgjedhje e gjerë e teknikës së bardhë, pajisjeve shtëpiake, pajisjeve TV dhe audio, kompjuterëve dhe gaming-ut, telefonave dhe pajisjeve inteligjente, produkteve për ftohje dhe ngrohje, si dhe mbështetje profesionale gjatë përzgjedhjes.
„Me Neptun Çair jemi edhe më afër konsumatorëve. Vazhdojmë të investojmë në formate bashkëkohore shitjeje që ofrojnë zgjedhje relevante, mbështetje profesionale dhe një përvojë më të mirë blerjeje“, theksojnë nga Neptun Maqedoni.