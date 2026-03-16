Anëtarët e Këshillave dhe komisioneve zgjedhore në Strugë nuk i kanë marrë ende mëditjet për dy raundet e zgjedhjeve lokale
Gati gjysmë viti pas zgjedhjeve lokale, qindra anëtarë të këshillave dhe komisioneve zgjedhore në Strugë ende nuk i kanë marrë mëditjet për dy raundet e zgjedhjeve. Bëhet fjalë për shumë prej rreth 330.000 euro. Revolta mes anëtarëve është e madhe. Ata thonë se është e papranueshme që institucionet të mos reagojnë për t’u dhënë atë që u takon.
“Duhet të përgjigjen nga vetëqeverisja lokale dhe kryetari i komunës. Nuk është korrekte të vonohet kaq shumë, kur e dimë se në komunat e tjera pagesat u kryen që para Vitit të Ri. Në Strugë anëtarët i kryen detyrat e tyre pa asnjë problem dhe duhet të shpërblehen për këtë, pra t’u jepet ajo që u takon sipas ligjit”, deklaroi Vasko Joleski – anëtar i këshillit zgjedhor.
Sipas ligjit, mjetet për zgjedhjet lokale për anëtarët e këshillave dhe komisioneve zgjedhore i paguajnë komunat. Nga Komuna e Strugës përgjegjësinë e kalojnë tek Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
“Për shkak të gjendjes financiare të Komunës së Strugës, mbulimin e mjeteve financiare për anëtarët e komisioneve zgjedhore e mori përsipër Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Në të njëjtën gjendje ndodhen edhe gjashtë komuna të tjera në vend”, thanë nga Komuna e Strugës
Për shkak të gjendjes së rëndë financiare, pagesën do ta bëjë KSHZ-jaNga KSHZ thonë se e drejta për shpërblim është detyrim i komunave, pra i kryetarëve dhe këshillave komunalë, të cilët janë të obliguar të parashikojnë dhe sigurojnë mjete financiare për komisionet dhe këshillat zgjedhore brenda buxhetit komunal. Për komunat me llogari të bllokuara, mjetet sigurohen nga buxheti i shtetit dhe me to disponon Komisioni Zgjedhor Komunal.
“Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në dhjetor 2025 iu drejtua me shkresë Ministrisë së Financave me kërkesë për të gjetur zgjidhje për pagesën e këshillave në komunat me llogari të bllokuara. KSHZ është në pritje të zgjidhjes nga institucionet kompetente, të cilat duhet të na informojnë për vendimin dhe sipas tij të realizohet pagesa”, deklaruan nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.
-KSHZ, në pritje të zgjidhjes nga institucionet kompetente
Ata shtojnë se, përveç vërejtjeve të përsëritura ndaj komunave për të planifikuar mjetet në kohë, nuk kanë pasur kompetencë tjetër. Deri më tani, detyrimin ligjor e kanë përmbushur pak më shumë se dy të tretat e komunave, ndërsa të tjerat nuk kanë paguar ose e kanë bërë këtë pjesërisht./Alsat.mk.