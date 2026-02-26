Aneks i ri për rrugën Kërçovë - Ohër, do të ndahen edhe 186 milionë euro shtesë
Aneks i ri i Marrëveshjes për ndërtimin e autostradës Kërçovë-Ohër, të cilën do ta nënshkruajnë Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore (NPSHSH) dhe kontraktori kinez "Sinohydro", duhet të mundësojë përfundimin e punimeve ndërtimore në autostradën në ndërtim e sipër, me 186 milionë euro shtesë të parashikuara, ndërsa afati i rishikuar për përfundim është 31 maji 2027, që parashikon edhe 151 ditë të tjera për marrjen e lejes së përdorimit për autostradën.
Mjetet shtesë janë për aktivitetet që u njoftuan për stabilizimin e rrëshqitjeve të dheut duke ndërtuar 14 galeri, duke instaluar tampona elastike, duke ndërtuar rrugë paralele hyrëse që nuk ishin planifikuar të lidhnin zonat e banuara, si dhe për një qendër kontrolli për tunelet.
Ndryshimet në Ligjin për zbatimin e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e seksionit rrugor Milladinovci - Shtip dhe Seksionit rrugor Kërçovë - Ohër, të cilat u votuan nga Kuvend mbrëmë, parashikojnë krijimin e Shtojcës Nr. 8, për autostradën 57 kilometra që është në ndërtim e sipër që nga viti 2014, dhe nga e cila deri më tani janë hapur rreth 40 kilometra.
"Projekti po punohet intensivisht, jam i kënaqur me dinamikën që ka dhe me këtë shtojcë më në fund do ta përfundojmë autostradën Kërçovë - Ohër", tha zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikoloski, duke shpjeguar ndryshimet ligjore në komisionin përkatës parlamentar.
Ai paraqiti tre arsye për aneksin e ri, duke theksuar se e para është se është e nevojshme të përfundohen punimet e ndërtimit për përfundimin e plotë dhe me cilësi të lartë të projektit me punime që nuk ishin parashikuar në projektin bazë, siç është fakti se kur punohej në projekt në vitet 2013 dhe 2014, as nuk u kryen studime gjeoteknike.
"Për këtë qëllim, parashikojmë punime të paparashikuara për stabilizimin e rrëshqitjeve të dheut. Do të ndërtohen 14 galeri përgjatë autostradës. Do të kryhen edhe punime shtesë për një barrierë elastike, duke përdorur standarde evropiane, gjë që nuk ishte parashikuar fare. Burime shtesë financiare të paparashikuara për ndërtimin e një qendre kontrolli tuneli që do t'i shërbejë edhe tunelit që do të ndërtohet në seksionin Kërçovë-Bukojaçni", tha Nikoloski.
Ai shtoi gjithashtu punime shtesë për rrugët paralele hyrëse që nuk ishin parashikuar në planin origjinal, por janë parashikuar në Aneksin Nr. 3 (2018) dhe Aneksin Nr. 6, (2024), si dhe një tregues nga mbikëqyrja për nevojën e ndërtimit të rrugëve të mbetura paralele, sipas nevojës për funksionalitetin dhe lidhjen e trafikut të vendbanimeve përgjatë autostradës. Këto janë rrugë hyrëse nga fshati Arbinovë në fshatin Izdeglavje, nga fshati Izdeglavje në Novo Selo, nga Novo Selo në fshatin Botun, nga Mesheishte në Trebenishte, nga Trebenishte në Podmolje dhe në Ohër.