Andonovski: Themelet janë vendosur, vazhdojmë me digjitalizimin dhe përparimin e shërbimeve
Ministria e Transformimit Digjital e filloi punën e saj para dy vjetëve në një zyrë të vogël e cila duhej t’i ngjante një kabineti, me probleme të trashëguara, kushte nënstandarde për punë, pa sistem dhe me çorganizim te të punësuarit. Nuk ishte aspak e lehtë, por e pranuam sfidën dhe bashkë me ekipin tim, ditë e natë, me përkushtim punuam që ta trasojmë rrugën e ministrisë së re e cila ofron shërbime për qytetarët, tha sot ministri Stefan Andonovski.
Në raportin për punën e bërë, Andonovski theksoi se për vetëm dy vjet, me ekipin e tij, ka arritur të ndërtojë institucion për respekt. Që nga fillimi ishin vërtetuar 11 prioritete fondamentale.
Ky nuk është raport, tha, i prezantimit të numrave, por raport për atë nëse shteti bëhet më i arritshëm për qytetarët.
Andonovski përkujtoi se kur ka hyrë në funksion, ka trashëguar padi nga kompani private, padi nga ish të punësuar, padi nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale dhe Radio dhe Televizioni i Maqedonisë, të cilat kishin vlerë milionëshe.
“Trashëguam një flotë automjetesh të shkatërruar, pa asnjë automjet funksional dhe pa të dhëna të duhura përshkruese. Trashëguam projekte të bllokuara me rëndësi jetike, një projekt interneti me brez të gjerë, borxh ndaj programit Evropa Digjitale, aplikime të bllokuara, një projekt IPA të bllokuar për digjitalizimin e shërbimeve. Në raste të caktuara, ngritëm edhe kallëzime penale kundër ish-ministrave dhe funksionarëve për keqpërdorim me procedurat e furnizimeve publike dhe pozitës zyrtare. Kishte sisteme që funksiononin me ndërprerje, institucione që nuk shkëmbenin të dhëna, legjislacion TI që u harmonizua seriozisht për herë të fundit me rregullat evropiane në vitin 2018. Dhe luftuam dhe arritëm të kapërcejmë pengesat dhe të përshpejtojmë përpara”, theksoi ministri.
Sipas tij, detyra ishte e qartë – të lëvizë sistemi nga deklarimet drejt shërbimeve reale.
“Ne ishim të vetëdijshëm se qytetarët nuk presin shpjegime nga ne se pse diçka nuk është bërë më herët. Ata presin zgjidhje, afate, përgjegjësi dhe rezultate. Në Maqedoni, ne kemi folur për digjitalizimin për shumë kohë. Strategjitë, portalet, sistemet dhe reformat u njoftuan, por qytetarët shpesh nuk panë ndonjë ndryshim në jetën e tyre të përditshme. Ne donim ta ndalonim këtë praktikë. Një reformë që qytetarët nuk e ndiejnë nuk është një reformë e përfunduar. Digjitalizimi që nuk e zvogëlon burokracinë është vetëm një projekt teknik, jo një ndryshim politik. Prandaj, qasja jonë ishte e thjeshtë – më pak justifikime dhe biseda, më shumë punë”, theksoi Andonovski.
Në vitin 2025, shtoi, Ministria ishte në vendin e parë për nga transparenca në krahasim me institucionet në shtet.
“Ne organizuam Samitin Digjital të Ballkanit Perëndimor me mbi 1.000 pjesëmarrës nga e gjithë Evropa, duke e vendosur kështu Ministrinë dhe Qeverinë në hartën e institucioneve që zbatojnë nisma si të BE-së ashtu edhe të reformave. Sipas Maturity Index, GovTech të Bankës Botërore, Maqedonia është ngjitur me 22 vende dhe është zhvendosur në kategorinë A, me vlerësim prej 0,76 krahasuar me 0,57 në vitin 2023”, informoi ministri.
Ndryshimin e parë dhe më të rëndësishëm që e ka bërë, është fokusi në portalin kombëtar uslugi.gov.mk.
“Ky portal u konceptua si një portë qendrore digjitale për shërbimet shtetërore, por për vite me radhë ishte i pazhvilluar dhe i pashfrytëzuar. Sot situata është ndryshe. Numri i shërbimeve elektronike në portal u rrit nga 120 në vitin 2024 në 352 në vitin 2026. Kjo është një rritje prej 193%. Numri mujor i shërbimeve të lëshuara u rrit nga 1354 në vitin 2024 në 13,435. Kjo është rritje prej 892%, pothuajse nëntë herë më i lartë se numri i shërbimeve të lëshuara. Numri i përdoruesve u rrit nga 110.000 në 267.000, ndërsa numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura u rrit nga 64.000 në 340.000”, tha Andonovski.
Vetëm vitin e kaluar, ishin regjistruar më shumë se 92.000 shfrytëzues të rinj të portalit – më shumë se sa numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të rinj nga viti 2020, 2021 dhe 2022 bashkë.
“Kjo do të thotë që qytetarët kanë filluar ta përdorin portalin sepse më në fund i ka shërbimet që u nevojiten. Sot, qytetarët mund të marrin plotësisht në mënyrë digjitale: certifikata lindjeje, martese dhe vdekjeje, certifikata shtetësie, certifikata që nuk janë të dënuar, leje për blerjen e armëve dhe dhjetëra, qindra shërbime të tjera. Është veçanërisht e rëndësishme që procedura për kuponët studentorë për blerjen e pajisjeve elektronike për mbi 40.000 studentë u krye gjithashtu plotësisht elektronikisht përmes portalit. Kjo do të thotë aplikim onllajn, pa nxitim e nxitim, pa dokumente të panevojshme dhe pa raportime për korrupsion dhe shpërndarje jotransparente”, nënvizoi Andonovski.
Kjo është, shtoi, thelbi i digjitalizimit, kur sistemi është i qartë, i kontrollueshëm dhe i barabartë për të gjithë, ulet hapësira për subjektivitet dhe keqpërdorime.
“Prioriteti ynë i dytë ishte t’i afronim shërbimet shtetërore me qytetarët në mënyrë fizike, jo vetëm në mënyrë digjitale. Deri në vitin 2024, kishte vetëm pesë qendra shërbimesh: në Shkup, Tetovë, Kumanovë, Manastir dhe Ohër. Sot kemi 16 qendra shërbimesh, me lokacione të reja në: komunën e Aerodromit, Jagunovcës, Shtipit, Kavadarit, Vinicës, Sveti Nikollës, Negotinës, Dellçevës, Prilepit, Strumicës dhe Krushevës”, theksoi ministri.
Andonovski theksoi se themelet janë vendosur, ndërsa Ministria, siç porositi, do të vazhdojë me përparimin e digjitalizimit dhe shërbimeve.