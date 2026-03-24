Andonovski: Me arkivimin elektronik, mbajtja e lëndëve në sirtar shkon në histori
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, foli për përfitimet e Sistemit Kombëtar të Menaxhimit të Dokumenteve (eDMS), të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në rritjen e efikasitetit të institucioneve dhe luftën kundër korrupsionit.
Ai tha se me arkivën elektronike, ruajtja e lëndëve në sirtar do të shkojë në histori.
“Ne kemi një Sistem Kombëtar për Menaxhimin e Dokumenteve me arkiv elektronik, i cili automatikisht i cakton një numër një lënde kur e futni në arkiv, dhe askush nuk mund ta humbasë atë lëndë, ajo lëndë nuk mund të harrohet, të jetë në sirtar. Dihet saktësisht se kur lënda hyn në institucion, ku shpërndahet, kush është përgjegjës për të dhe sa kohë është në një fazë të caktuar të procedurës. Produkti që kemi është shumë i thjeshtë. Kur erdha në institucion, eDMS përdorej nga rreth 20 institucione, sot tashmë kemi 45 në mënyrë aktive. Në ato 20 institucione, numri i sendeve është rritur në rreth 60,000, që do të thotë se frekuenca është pothuajse trefishuar. Dhe nëse kishim 0.1 ose 0.2 institucione të reja të lidhura në muaj - sot kemi mesatarisht 4 institucione të reja në muaj”, theksoi Andonovski.
Ministri shtoi se me këtë hap, nuk do të ketë më lëndë të mbajtura në sirtarë ose të harruara nga autoritetet shtetërore.
"Propozimi im është që edhe Shërbimi i Prokurorisë Publike ta marrë përsipër këtë sistem tonin dhe ta arkivojë të gjithë dokumentacionin elektronikisht, në mënyrë që çdo rast i ri që mbërrin në Prokurorinë Publike si kallëzim penal ose ankesë nga qytetarët të regjistrohet menjëherë elektronikisht. Pastaj, prokurorë të caktuar nuk do të jenë më në gjendje t'i harrojnë rastet ose t'i humbasin ato, dhe drejtuesit e shërbimit të prokurorisë do të jenë në gjendje t'i ndjekin ato raste. Në këtë mënyrë, eliminojmë një mundësi tjetër për korrupsion", tha Andonovski.