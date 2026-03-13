Andonovski: Industria e kompjuterëve dhe telekomunikacionit vazhdon të thyejë rekord në ekonomi
Eksporti i shërbimeve të informacionit, kompjuterave dhe telekomunikimeve në vitin 2025 arriti 676 milionë euro, që paraqet rritje prej 7 për qind në krahasim me vitin 2024.
“Lajme të mira sot – industria IKT e Maqedonisë vazhdon të thyejë rekord në ekonomi. Sipas të dhënave të Bankës Popullore, eksporti i shërbimeve IKT në vitin 2025 arriti 676 milionë euro, që paraqet rritje prej 7 për qind në krahasim me vitin 2024. Veçanërisht e rëndësishme është që sektorit i IKT-së realizon rritje të vazhdueshme dhe një bilanc pozitiv tregtar”, shënoi ministri i Transformimit Digjital Stefan Andonovski në Facebook.
Në vitin 2025, eksporti i shërbimeve IKT arrinte 197 milionë euro, që sipas tij, do të thotë se neto efekti për ekonominë është një suficit prej 438 milionë euro.
“Pjesa më e madhe e eksportit vjen nga shërbimet kompjuterike, të cilat arritën pothuajse 600 milionë euro. Këto rezultatre edhe njëherë tregojnë se sektori i IKT-së bëhet një nga shtytësit kyç të rritjes ekonomike, eksportit dhe transformimit teknologjik të ekonomisë sonë”, deklaroi Andonovski.