Amir Rrahmani rikthehet si protagonist te Napoli, asiston te supergoli i McTominay
Mbrojtësi Amir Rrahmani ka kontribuar te goli i dytë i Napolit ndaj Genoas.
Pasi humbi tre ndeshje si pasojë e lëndimit, ylli i Kosovës ka dhuruar një asistim te goli i mesfushorit Scott McTominay.
Rrahmani pasoi te skocezi, i cili me një goditje të fuqishme nga distanca u sigurua ta përmbysë epërsinë (21’).
🚨🚨| GOAL: SCOTT MCTOMINAY WITH A STUNNER!!!
Genoa 1-2 Napoli
pic.twitter.com/XHSzgnx11B
— CentreGoals. (@centregoals) February 7, 2026
Ndërkohë, Napoli aktualisht po fiton me rezultat të ngushtë 1-2./Telegrafi
