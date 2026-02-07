Mbrojtësi Amir Rrahmani ka kontribuar te goli i dytë i Napolit ndaj Genoas.

Pasi humbi tre ndeshje si pasojë e lëndimit, ylli i Kosovës ka dhuruar një asistim te goli i mesfushorit Scott McTominay.

Rrahmani pasoi te skocezi, i cili me një goditje të fuqishme nga distanca u sigurua ta përmbysë epërsinë (21’).

Ndërkohë, Napoli aktualisht po fiton me rezultat të ngushtë 1-2./Telegrafi

