Amerikanët luajtën hokej në një rrugë të ngrirë
Një pamje magjike dimri u pa së fundmi në disa pjesë të SHBA-së, ku banorët e New Orleans vendosën të shfrytëzojnë kushtet e akullta për një lojë të veçantë.
Në vend që të shkonin në një fushë të zakonshme hokeji, ata morën shkopat dhe topin dhe filluan të luanin direkt mbi një rrugë të ngrirë, e cila dukej si një shtresë kristali nën dritën e diellit.
Ngjarja duket si një skenë nga një përrallë dimri: ajri i ftohtë, kripa e akullit që shkëlqen në diell, dhe zhurma e skajit të shkopave mbi akull krijuan atmosferë festive dhe plot gëzim.
Banorët e zonës shprehën se kjo mënyrë e veçantë për të kaluar kohën sjell bashkim dhe argëtim, duke rikthyer nostalgjinë e fëmijërisë dhe gëzimin e lojërave dimërore jashtë shtëpisë.
Ky aktivitet është gjithashtu një kujtesë se dimri mund të sjellë mundësi për kreativitet dhe argëtim, dhe se ndonjëherë, gjërat më të thjeshta — si një rrugë e ngrirë dhe disa shkopinj hokeji — mund të kthehen në momente të paharrueshme për komunitetin. /Telegrafi/