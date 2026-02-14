Amerika sulmon objektivat e ISIS-it në Siri
Ushtria amerikane ka thënë se ka sulmuar më shumë se 30 objektiva të Shtetit Islamik në Siri në fillim të këtij muaji, në shenjë hakmarrjeje për vdekjen e dy ushtarëve amerikanë dhe një përkthyesi civil amerikan në një pritë të ISIS-it dy muaj më parë.
Depot e armëve dhe infrastruktura tjetër e ISIS-it u shënjestruan në 10 sulme ajrore midis 3 shkurtit dhe të enjtes, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së.
"Sulmet precize u kryen nga aeroplanë me krahë të fiksuar, me krahë rrotullues dhe pa pilot”, tha CENTOM.
Aksioni ushtarak është pjesë e Operacionit Hawkeye Strike, i cili u nis pasi luftëtarët e Shtetit Islamik sulmuan forcat amerikane dhe siriane në Palmyra, në Sirinë jugore, më 13 dhjetor, në të cilin u vranë tre amerikanë.
Dy rreshterë, Edgar Brian Torres-Tovar dhe William Nathaniel Howard, vdiqën, së bashku me përkthyesin Ayad Mansoor Sakat.
Më shumë se 50 terroristë të ISIS-it janë vrarë ose kapur dhe më shumë se 100 objektiva të ISIS-it janë goditur "gjatë dy muajve të operacioneve të synuara", sipas Komandës Qendrore. /Telegrafi/