Amerika po përgatitet për një fushatë ushtarake kundër Iranit
Ushtria amerikane po planifikon një fushatë të mundshme të qëndrueshme kundër Iranit nëse presidenti Donald Trump urdhëron një sulm, thanë për Reuters dy zyrtarë të lartë amerikanë.
Zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti, theksuan se ky veprim mund të shkaktojë një hakmarrje të konsiderueshme iraniane, duke rrezikuar një konflikt të zgjatur rajonal, i cili mund të jetë shumë më serioz se konfrontimet e mëparshme.
Ata shtuan, pa dhënë detaje, se sulmet amerikane nuk do të synojnë vetëm infrastrukturën bërthamore, por edhe objektet shtetërore dhe të sigurisë iraniane.
Bëhet e ditur se sulmet amerikane ndaj vendit vitin e kaluar synuan kryesisht lokacionet bërthamore.
Trump ka kërcënuar vazhdimisht se do të sulmojë Iranin për shkak të programeve të tij bërthamore dhe të raketave balistike, duke paralajmëruar se dështimi i Teheranit për të arritur një marrëveshje do të ishte “shumë traumatik”.
Nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit ka paralajmëruar se do të shënjestrojë bazat ushtarake amerikane në rajon në përgjigje të sulmeve.
Tensionet u intensifikuan më tej pasi Trump dërgoi një aeroplanmbajtëse të dytë - më të madhen në botë - në Lindjen e Mesme.
"Ndonjëherë duhet të kesh frikë. Kjo është e vetmja gjë që do ta zgjidhë vërtet situatën", tha Trump.
E pyetur për koment mbi përgatitjet për një operacion ushtarak amerikan potencialisht të qëndrueshëm, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, tha: “Presidenti Trump i ka të gjitha opsionet në tryezë në lidhje me Iranin”.
"Ai dëgjon një sërë perspektivash për çdo çështje të caktuar, por merr vendimin përfundimtar bazuar në atë që është më e mira për vendin tonë dhe sigurinë kombëtare", shtoi ajo. /Telegrafi/