"Amerika nuk ka qenë kurrë më e fortë", Trump uron Pavarësinë me një fjalim të fuqishëm
Presidenti amerikan, Donald Trump, e hapi fjalimin e tij për Pavarësi duke iu drejtuar vonesës për shkak të motit të keq, duke i thënë turmës: "Mirëmbrëma Amerikë, nëse mendoni se ishte e lehtë, nuk ishte”.
"Ju jeni njerëz shumë të veçantë dhe ne kemi një vend shumë të veçantë", i tha Trump audiencës.
Duke hedhur një vështrim prapa në historinë e Amerikës, ai vlerësoi arritjet e vendit, duke shtuar: "Po ia dalim më mirë se kurrë më parë".
“Sot vendi ynë është më i fortë, më i lirë, më i pasur, më i sigurt dhe më krenar se kurrë më parë”, shtoi presidenti.
Ai gjithashtu shfaqi një gamë flamujsh antikë, të cilët tha se valëviteshin 250 vjet më parë kur Amerika u bë e pavarur nga Anglia.
“Amerikanët nuk do të lejojnë kurrë askënd t’ua heqë lirinë, kjo nuk do të ndodhë”, vazhdoi Trump.
“Ne kurrë nuk e kemi pasur Ëndrrën Amerikane siç e kemi tani. Ëndrra Amerikane është rikthyer. Shumë e fortë. Është e bukur”, vazhdon fjalimi i udhëheqësit amerikan.
Duke folur për ushtrinë dhe personelin ushtarak amerikan, ai tha: "Njerëzit e respektojnë përsëri vendin tonë. Ne e rindërtuam ushtrinë tonë gjatë mandatit tim të parë".
Trump deklaroi se ushtria amerikane tani ishte "më e fortë dhe më e fuqishme se kurrë më parë".
"Amerika është një komb fituesish… dhe ne po fitojmë si kurrë më parë." /Telegrafi/