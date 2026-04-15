Amazon zbulon detaje të blerjes së firmës satelitore Globalstar – për të sfiduar Starlink të Musk
Amazon tha të martën se do të blejë një kompani satelitore në një marrëveshje prej 11.57 miliardë dollarësh (rreth 10.7 miliardë euro), duke forcuar biznesin e saj të ri hapësinor, ndërsa synon të përballet me rivalin më të madh të udhëhequr nga Elon Musk, Starlink.
Marrëveshja i jep Amazon qasje në rrjetin e Globalstar prej dy duzinash satelitësh, duke rritur ambiciet e gjigantit të teknologjisë për të sfiduar njësinë Starlink të SpaceX, e cila aktualisht ka rreth 10,000 njësi në orbitë, përcjell Telegrafi.
Sipas marrëveshjes, aksionarët e firmës satelitore mund të zgjedhin të marrin ose 90 dollarë (rreth 83 euro) në para të gatshme ose 0.3210 aksione të aksioneve të zakonshme të Amazon për çdo aksion të Globalstar që zotërojnë, thanë kompanitë.
Amazon ka punuar për të rritur rrjetin e saj duke vendosur rreth 3,200 satelitë në orbitën e ulët të Tokës deri në vitin 2029, me afërsisht gjysmën e kërkuar të jenë në vend deri në afatin rregullator të korrikut 2026.
Kompania aktualisht operon një rrjet prej më shumë se 200 satelitësh dhe po përgatitet të lansojë shërbimet e saj të internetit satelitor më vonë këtë vit.
Në të kundërt, Starlink i Elon Musk - ofruesi dominues i shërbimit të internetit me bazë satelitore - tashmë u shërben më shumë se 9 milionë përdoruesve në nivel global.
Globalstar me seli në Luiziana, i njohur si shërbimi që fuqizon funksionin "emergency SOS" të Apple, operon rreth dy duzina satelitësh në orbitën e ulët të Tokës.
Në fund të vitit të kaluar, ajo tha se një rrjet i ri, i mbështetur nga Apple, në zhvillim e sipër, do ta zgjeronte atë në 54 satelitë, duke përfshirë një numër të vogël kopjesh rezervë. /Telegrafi/