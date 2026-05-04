Allen me paraqitje fantastike, Cavaliers eliminojnë pas shtatë ndeshjeve Toronton
Cleveland Cavaliers mposhtën Toronto Raptors me rezultatin 114:102 në ndeshjen e shtatë vendimtare, duke siguruar një vend në gjysmëfinalet e Konferencës Lindore në NBA.
Heroi i mbrëmjes ishte Jarrett Allen, i cili barazoi rekordin e tij në playoff me 22 pikë dhe 19 kërcime, duke qenë lojtari kyç për ekipin vendas. Donovan Mitchell shtoi gjithashtu 22 pikë, ndërsa James Harden kontribuoi me 18 pikë.
Toronto e nisi më mirë ndeshjen dhe mbajti kontrollin gjatë pjesës së parë, duke krijuar një epërsi prej 10 pikësh në çerekun e dytë. Megjithatë, Cleveland reagoi fuqishëm, duke përmbysur disavantazhin 47:38 me një seri 11:2 dhe duke e mbyllur pjesën e parë në barazim 49:49, falë goditjeve për tre pikë nga Harden, Max Strus dhe Jaylon Tyson.
Momenti vendimtar erdhi mes çerekut të dytë dhe të tretë, kur Cavaliers realizuan një seri të jashtëzakonshme 49:21, duke kaluar nga -9 në +19. Në këtë fazë, Allen dominoi me 14 pikë dhe 10 ribaunde, pesë prej tyre ofensive, ndërsa një nga momentet më të spikatura ishte kundër-zhytja e tij pas vjedhjes së topit nga Strus ndaj Scottie Barnes.
Cleveland dominoi edhe në rikuperime (25:8 në atë periudhë), duke shndërruar 10 kërcime ofensive në 14 pikë. Pas ndeshjes, Barnes, që e mbylli me 24 pikë dhe 9 kërcime, deklaroi: "Ata po shënonin në tranzicion, duke marrë disa rikuperime sulmuese. Rikuperimet sulmuese po u jepnin atyre zotërime shtesë. Kjo na dëmtoi vërtet dhe u dha atyre vrull."
Për Raptors, RJ Barrett realizoi 23 pikë, ndërsa Brandon Ingram mungoi për të dytën ndeshje radhazi për shkak të një dëmtimi në thembër.
Menjëherë pas ndeshjes, Mitchell theksoi fokusin te sfida e radhës. "Mendoj se tashmë kemi ecur përpara dhe jemi përqendruar te Detroiti. E kuptojmë që e fituam këtë ndeshje, por luajmë përsëri pas disa ditësh."
Cleveland, i renditur i katërti, do të përballet me Detroit Pistons në ndeshjen e parë të raundit të dytë, që zhvillohet të martën. /Telegrafi/