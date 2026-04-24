Aleati i Orbanit, Szijjarto: BE-ja dhe Zelensky fajtorët kryesorë për humbjen në zgjedhjet hungareze
Ish-ministri i Jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjarto, u shfaq publikisht 10 ditë pas zgjedhjeve, në një intervistë treorëshe për Telex, ku foli për humbjen elektorale të partisë Fidesz, ndërhyrjet e huaja dhe marrëdhëniet me Rusinë.
Në këtë intervistë, ai pretendoi se në procesin zgjedhor hungarez ka pasur “ndërhyrje shumë serioze të huaja”, duke përmendur presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, qeverinë e Ukrainës dhe institucionet e Bashkimit Evropian si aktorë që, sipas tij, kanë dashur ndryshim pushteti në Budapest.
Ai theksoi se këta aktorë janë përfshirë në mënyrë të theksuar në zgjedhje dhe e përshkroi situatën si një “psikozë lufte” që, sipas tij, po përhapet nga Brukseli edhe në Hungari.
Szijjarto kritikoi gjithashtu Partinë Popullore Evropiane, duke e quajtur agresive dhe pro-luftës, ndërsa komentoi edhe rritjen e mbështetjes për partinë Tisza pas zgjedhjeve.
Duke folur për marrëdhëniet me Rusinë, ai tha se lufta është e keqe dhe duhet të ndalet, duke shtuar se ka mbajtur një qasje pragmatike për të siguruar përfitime energjetike për Hungarinë.
Ai deklaroi gjithashtu se, falë marrëdhënieve të mira me Moskën, zonat e banuara nga hungarezët janë kursyer nga bombardimet ruse, dhe përsëriti qëndrimin e tij kritik ndaj Zelenskyt, duke e konsideruar atë të rrezikshëm për Evropën. /Telegrafi/
