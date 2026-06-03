Ministri i Thesarit të Mbretërisë së Bashkuar thotë se është e pashmangshme që Britania të ribashkohet me BE-në
Një ministër britanik i Thesarit e ka quajtur kthimin e Mbretërisë së Bashkuar në BE "të pashmangshme".
Lord Spencer Livermore, sekretari financiar i thesarit, tha të hënën se përmbysja e Brexit ishte "absolutisht" në "interesin ekonomik kombëtar" të Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa gjithashtu lavdëroi përpjekjet e qeverisë për "rivendosje" me Brukselin.
"Nëse në kohën e duhur do të rihyjmë në Bashkimin Evropian, sigurisht, pikëpamja ime personale është se kjo është një e pashmangshme", u tha ai kolegëve në Dhomën e Lordëve.
"Sigurisht që Mbretëria e Bashkuar në një moment do të rihyjë në Bashkimin Evropian", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
"Ndërkohë, ne po bëjmë rivendosjen evropiane, dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për të ndihmuar rritjen në ekonominë tonë", theksoi ndër tjera.
Kryeministri britanik i sfiduar Keir Starmer është zotuar të rindërtojë lidhjet me BE-në dhe ta vendosë Mbretërinë e Bashkuar "në zemër të Evropës", duke nxitur akuza nga opozita se po përpiqet të "shkatërrojë" Brexit-in.
Mbretëria e Bashkuar votoi për t'u larguar nga blloku në vitin 2016 pas një fushate përçarëse referendumi që u përqendrua në kontrollin e imigracionit, financimin e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar të Mbretërisë së Bashkuar dhe idenë e rimarrjes së sovranitetit parlamentar.
Vendimi për t'u larguar nga BE është rikthyer në qendër të vëmendjes në javët e fundit, pasi figura të larta të Partisë Laburiste kanë kërkuar të rindezin debatin ndërsa garojnë për pozicione përpara një gare të mundshme për lidership. /Telegrafi/