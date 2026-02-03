Al Nassr i Ronaldos bën ofertë për transferimin e yllit të Kombëtares së Shqipërisë
Në orët e fundit të afatit kalimtar dimëror në Arabinë Saudite, emri i Mario Mitajt ka qenë një nga më të përfolurit në media.
Mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, i cili është pjesë e Al-Ittihad me një kontratë që shtrihet deri në verën e vitit 2028, po përballet me një të ardhme të pasigurt te kampionët e Arabisë Saudite.
Megjithëse Mitaj është konsideruar si një investim afatgjatë nga Al-Ittihad, në skuadër po shqyrtohen alternativa të tjera për krahun e majtë të mbrojtjes.
Kjo ka hapur dyert për spekulime të reja dhe ka rritur interesimin rreth situatës së tij.
Sipas raportimeve të fundit nga Arabia Saudite, gazetari sportiv Abdulilah Al-Amri, ka zbuluar se Al-Nassr ka bërë një kërkesë zyrtare për huazimin e 22-vjeçarit deri në fund të sezonit.
Megjithatë, përgjigjja e Al-Ittihad ka qenë e menjëhershme dhe negative. Klubi nga Jeddah nuk ka pranuar që të huazojë Mitajn te një rival direkt në garën për titull, duke mos dashur të forcojë një kundërshtar të drejtpërdrejtë.
Ky refuzim tregon qartë se Al-Ittihad e vlerëson lartë futbollistin dhe e sheh atë si pjesë të rëndësishme të projektit afatgjatë.
Al-Ittihad e transferoi Mitajn në janar të vitit 2025 për shumën e 4 milionë eurove, duke e konsideruar si një blerje strategjike për të ardhmen.
Megjithatë, në këtë periudhë të afatit kalimtar, duket se situata e tij është bërë më e paqartë, ndërsa skuadra po kërkon zëvendësime dhe alternativa në krahun e majtë.
Edhe pse kërkesa e Al-Nassr është refuzuar, interesimi për Mario Mitajn nuk është shuar. Sipas raporteve, disa klube evropiane po e ndjekin nga afër situatën e mbrojtësit shqiptar, duke e bërë të qartë se e ardhmja e tij mund të lidhet edhe me një rikthim në Europë.
Me afatin kalimtar që po shkon drejt fundit, mbetet për t’u parë nëse Al-Ittihad do të ndryshojë qëndrim ose nëse Mitaj do të kërkojë një destinacion të ri, ku të ketë më shumë siguri dhe minuta loje./Telegrafi/