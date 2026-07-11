Aktori 88-vjeçar Anthony Hopkins, nis një kapitull të ri në karrierë pas dy çmimeve Oscar dhe 65 vjetësh në aktrim
Anthony Hopkins nis një kapitull të ri në karrierë, kalon nga aktrimi te muzika klasike
Legjenda e aktrimit Anthony Hopkins ka pasur një karrierë të jashtëzakonshme prej më shumë se 65 vitesh, me mbi 150 role dhe projekte artistike, por në moshën 88-vjeçare ai po bën një kthesë të re në jetën e tij profesionale.
Aktori uellsian, fitues i dy çmimeve Oscar, ka nënshkruar një kontratë diskografike me kompaninë Decca Classics dhe pritet të publikojë një album si kompozitor i muzikës klasike.
Ylli shumëdimensional do të publikojë muajin e ardhshëm një koleksion regjistrimesh që do të përfshijë kompozime të shkruara nga vetë Hopkins, të interpretuara nga dirigjenti Gustavo Dudamel dhe Orkestra Philharmonia.
Hopkins, i lindur në Port Talbot të Uellsit, nisi të luante në piano që në moshën 4-vjeçare dhe thuhet se vetëm disa vite më vonë kishte filluar të interpretonte vepra të kompozitorëve të mëdhenj si Beethoven dhe Chopin.
Duke folur për projektin e ri, Hopkins tha në një deklaratë:
"U dashurova me muzikën që në fillim. Ishte dëshira ime e parë, ëndrra ime e parë.
Kam kompozuar muzikë gjatë gjithë jetës sime. Disa prej këtyre pjesëve kanë qenë me mua për dekada të tëra dhe ende e gjej veten duke u rikthyer tek ato."
Pjesa e parë muzikore që do të publikohet nga albumi titullohet "Bracken Road", nga vepra e Hopkins "1947: Suite for Solo Piano and Orchestra". Sipas kompanisë diskografike, kjo kompozim është frymëzuar nga kujtimet e fëmijërisë së artistit në Margam, Uellsin e Jugut.
Në deklaratën e tij, Hopkins shtoi:
"Jeta ime e tërë është një ëndërr. Nënshkrimi me Decca është nderi i një jete. Ka qenë një privilegj i vërtetë të bashkëpunoja me Orkestrën e njohur Philharmonia dhe me solistët virtuozë, violonçelistin Gregorio Nieto dhe pianistin klasik Sergio Tiempo.