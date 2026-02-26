Aksioni i PSD-së, qytetari i drejtohet Molliqajt: Ti e ke ndihmu Albin Kurtin, ti e ke kriju
Gjatë një aksioni simbolik të organizuar nga Partia Socialdemokrate (PSD), një qytetar është përfshirë në një debat verbal me kryetarin e kësaj partie, Dardan Molliqaj.
Teksa Molliqaj po zhvillonte aktivitetin publik, qytetari iu drejtua: “Ti e ke ndihmu Albin Kurtin, ti e ke kriju. E tash ti merr përgjegjësi”
PSD me aksion, Molliqaj i dërgon "Kartelë anëtarësie të LVV-së, Hamzës e Abdixhikut": Opozita është shndërruar në “degë të VV-së
Në reagimin e tij, Molliqaj i është përgjigjur duke i kërkuar që të mos pengojë aktivitetin. “Mos i pengo aktivitetet publike, mësohu pak”. /Telegrafi/
