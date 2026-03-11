Aksion në Prizren - arrestohen dy persona, kryeprokurori del në vendin e ngjarjes
Një aksion është zhvilluar sot në qytetin e Prizrenit, nga policia dhe prokuroria ku janë arrestuar dy persona.
Sipas raportimeve thuhet se personat e dyshuar janë arrestuar nën dyshimet për veprat penale “fajde” dhe “detyrim”.
Në vendin e ngjarjes është parë edhe kryeprokurori i Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziu.
Telegrafi ka provuar të marrë më shumë informacione nga policia dhe prokuroria, mirëpo kjo e fundit ka thënë se së shpejti do të dalin me një komunikatë. /Telegrafi/
