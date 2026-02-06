Aksion i madh policor, sekuestrohen tonelata marihuanë në Maqedoni
Mbrëmë në një operacionin policor në Shkup dhe Strumicë, janë sekuestruan 27 ton marihuanë, sasia më e madhe e kapur ndonjëherë në Maqedoni.
MPB dhe Prokuroria pritet që sot të publikojnë detajet dhe të japin informacione rreth aksionit.
Disa media kanë raportuar tashmë se mbrëmë ka pasur një rrethim policor të disa objekteve në Strumicë dhe rajonin e Strumicës, si dhe në Shkup. Është raportuar se dhjetra furgonë dhe disa kamionë dhe automjete policie kanë hyrë në ambientet e një ish-fabrike.
Kryeministri Hristijan Mickoski, në një paraqitje në lajmet në RMTV mbrëmë në lidhje me sekuestrimin e ditëve më parë të pesë tonëve marihuanë në Serbi, për të cilën autoritetet serbe pretendojnë se ka ardhur nga Maqedonia, njoftoi se MPB do të dalë me informacione për sasi më të mëdha të drogës të sekuestruar që është gjetur se janë lëshuar në qarkullim ilegalisht, ose janë ruajtur ilegalisht.
"Pres që MPB të dalë me dhjetëra ton, jo me disa ton, por dhjetëra ton nga ky lloj fondesh të paligjshme, pra substanca të paligjshme, drogë, në këtë rast marihuanë, të cilat aktualisht ndodhen në depo në Maqedoni ose, në një farë mënyre, ka pasur marrëdhënie midis personave të caktuar juridikë, jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit, për të cilat është konstatuar se janë vënë në qarkullim ilegalisht, por edhe janë ruajtur ilegalisht", theksoi Mickoski mbrëmë.