Aksion i IQMT-së, sekuestrime masive të produkteve në treg
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT) ka intensifikuar kontrollet në treg me fillimin e stinës së pranverës, duke sekuestruar një numër të konsiderueshëm produktesh që nuk i plotësonin standardet e sigurisë dhe legjislacionit në fuqi.
Sipas njoftimit zyrtar, fokusi i inspektimeve ka qenë tek produktet e makinerisë, pajisjet personale mbrojtëse, lodrat për fëmijë dhe artikuj të tjerë që paraqesin rrezik potencial për shëndetin dhe sigurinë e konsumatorëve.
“Me fillimin e stinës së pranverës kemi intensifikuar aktivitetet e mbikëqyrjes së tregut me qëllim garantimin e sigurisë së produkteve që qarkullojnë në treg dhe mbrojtjen e konsumatorëve”, thuhet në njoftimin e IQMT-së.
Si rezultat i kontrolleve në terren, inspektorët kanë identifikuar dhe larguar nga tregu produkte të ndryshme të pasigurta, të cilat janë sekuestruar për shkak të mungesës së dokumentacionit teknik dhe tejkalimit të afatit të përdorimit.
“Në kuadër të inspektimeve janë larguar nga tregu produkte të pasigurta dhe të sekuestruara në përputhje me ligjin, për shkak të mos prezantimit të dokumentacionit teknik dhe skadimit të afatit”, theksohet më tej.
Sipas të dhënave të publikuara, janë sekuestruar: 13 makina shpimi, 5 gërryese këndore, 426 disqe për prerje, 251 jelekë sinjalizues, 114 helmeta pune, 176 maska saldimi, 11 ngjyra dhe llaqe, si dhe 931 lodra për fëmijë.
IQMT ka bërë të ditur se mbetet e përkushtuar në garantimin e sigurisë së tregut dhe mbrojtjen e konsumatorëve, duke u bërë thirrje operatorëve ekonomikë që të respektojnë standardet ligjore.
“Ftojmë të gjithë operatorët ekonomikë që të respektojnë kërkesat ligjore për sigurinë e produkteve”, thuhet në fund të njoftimit.
Po ashtu, institucioni ka ftuar qytetarët që të raportojnë çdo rast të dyshuar për produkte të pasigurta në treg. /Telegrafi/