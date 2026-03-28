Policia e Kosovës ka njoftuar se në fshatin Shirokë të Suharekës ka ndodh një aksident trafiku ku dy këmbësore janë goditur nga një veturë.

Rasti ka ndodhur të premten në ora 17:53.

“Ka ndodhë një aksident trafiku, ku i dyshuari mashkull kosovar, me veturën e tij ka goditur dy këmbësore femra. Viktimat kanë pësuar lëndime të rënda trupore dhe janë dërguar në Spitalin e Prizrenit për tretman mjekësor”, thuhet në raport.

I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/

