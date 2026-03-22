Aksident tragjik në Vlorë, dy viktima dhe një i plagosur rëndë
Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur sot në aksin Vlorë–Kotë, në zonën e fshatit Drashovicë, përgjatë rrugës së lumit të Vlorës.
Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjete: një mjet tip “Benz” dhe një mjet tip “Ford”. Nga përplasja e fortë dyshohet se të dy drejtuesit e mjeteve kanë humbur jetën në vendngjarje.
Ndërkohë, një person i tretë është transportuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore.
Forcat e policisë dhe grupi hetimor ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
