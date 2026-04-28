Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë javës së kaluar janë sekuestruar armë dhe municion në disa aksione të ndara në rajonin e Pejës.

Sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, operacionet janë zhvilluar në lokacione të ndryshme në periudhën nga 18 deri më 26 prill 2026.

“Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar 7 armë, 1 granatë dore, 114 fishekë dhe 8 karikatorë”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Policia thekson se këto aksione janë pjesë e angazhimit të vazhdueshëm për parandalimin e veprimtarive të paligjshme dhe rritjen e sigurisë publike.

"Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë mbetet e përkushtuar në luftimin e dukurive negative dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike", përfundon komunikata.

