Sekuestrohen armë, granatë dore dhe mbi 100 fishekë në Pejë
Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë javës së kaluar janë sekuestruar armë dhe municion në disa aksione të ndara në rajonin e Pejës.
Sipas Drejtorisë Rajonale të Policisë në Pejë, operacionet janë zhvilluar në lokacione të ndryshme në periudhën nga 18 deri më 26 prill 2026.
“Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar 7 armë, 1 granatë dore, 114 fishekë dhe 8 karikatorë”, thuhet në njoftimin zyrtar.
Policia thekson se këto aksione janë pjesë e angazhimit të vazhdueshëm për parandalimin e veprimtarive të paligjshme dhe rritjen e sigurisë publike.
“Drejtoria Rajonale e Policisë në Pejë mbetet e përkushtuar në luftimin e dukurive negative dhe garantimin e rendit dhe sigurisë publike”, përfundon komunikata. /Telegrafi/
