Aksident trafiku në rrugën Tetovë-Jazhincë, lëndohen dy persona
MPB njofton se në rrugën rajonale Tetovë–fshati Jazhincë një katërçikletë me targa të Tetovës ka dalë nga rruga, ku si pasojë janë lënduar dy persona.
"Më 12.04.2026 në orën 12:35 në SPB Tetovë u njoftua se në rrugën rajonale Tetovë–fshati Jazhincë, në fsh. Odër, një katërçikletë me targa të Tetovës, i drejtuar nga M.Q. (19) nga fsh. Tearcë, ka dalë nga rruga.
Si pasojë e aksidentit, lëndime të rënda trupore ka pësuar bashkudhëtari A.A. (20) nga fshati Sllatinë, i cili është dërguar për ndihmë mjekësore në Kompleksin e Klinikave “Nënë Tereza” në Shkup.
Lëndime të rënda trupore ka pësuar edhe shoferi M.Q., të konstatuara në Qendrën e Urgjencës në Tetovë. Hetim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi i SPB Tetovë", thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/