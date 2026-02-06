Aksident trafiku në rrugën Gjilan–Kamenicë, një person i lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur të premten pasdite në aksin rrugor Gjilan–Kamenicë, ku dyshohet se një vozitës ka humbur kontrollin mbi automjetin dhe ka përfunduar jashtë rrugës.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Gjilanit, Valon Osmani, i cili bëri të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 17:00.
Sipas Osmanit, njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes për të trajtuar rastin. Si pasojë e aksidentit, vozitësi ka pësuar lëndime trupore dhe është duke pranuar ndihmë mjekësore në Qendrën Emergjente në Gjilan.
Policia ka bërë të ditur se rrethanat dhe shkaqet e aksidentit janë duke u hetuar nga njësia e hetimeve të aksidenteve.
