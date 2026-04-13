MPB njofton se një i mitur pranë shkollës është goditur nga një automjet në një fshat të Gostivarit.

"Më 12.04.2026 në orën 20:10, në DPB Gostivar u njoftua se në Qendrën Mjekësore-Gostivar është sjellë një i mitur nga fsh.
Balindoll me lëndime të rënda trupore.

Sipas denoncimit, rreth orës 16:00, pranë shkollës në fshat, i mituri është goditur nga një automjet që është larguar nga vendi i ngjarjes.

Po merren masa për gjetjen e shoferit dhe zbardhjen e rastit", thonë nga MPB.

