Aksident në Strugë, humb jetën një 75-vjeçar
MPB njofton se sot në orën 06:30 në DPB-Strugë është raportuar se në rrugën magjistrale Podmolje–Strugë, një automjet transportues i tipit “MAN”, i drejtuar nga A.A. (52) nga Republika e Shqipërisë, ka goditur këmbësorin U.D. (75) nga fshati Livadhi i Strugës, i cili si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë në vendin e aksidentit.
“Mjeku i Ndihmës së Shpejtë nga Struga ka konstatuar vdekjen, ndërsa kontrollin e ka kryer ekipi hetimor i DPB-Strugë.
Më herët, në ora 06:05, ishte raportuar se U.D. ishte larguar nga shtëpia e një të afërmi të tij në fshatin Misleshevë të Strugës dhe se kishte probleme shëndetësore. Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit”, thonë nga MPB.
