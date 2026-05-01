Aksident në Shkodër, vetura përplas këmbësorin - i lënduari transportohet në spital
Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Shkodër, ku një veturë ka përplasur një këmbësor.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 09:55 në rrugën “Pogej”, ndërsa mësohet se i lënduari, shtetasi me iniciale M.Z., 50 vjeç, është transportuar në spitalin rajonal të Shkodrës, nën kujdesin e mjekëve.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit, si dhe për identifikimin e motomjetit dhe kapjen e drejtuesit të tij.“, thuhet në njoftimin e policisë. /Tch/