Një i vdekur dhe 5 të plagosur, zbardhen detaje nga aksidenti tragjik në Vlorë
Detaje të reja janë zbardhur lidhur me aksidentin e rëndë të ndodhur këtë të martë në Vlorë, ku janë përfshirë tre automjete.
Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë një automjet tip “Benz” me targa AB 248 EB, një automjet tip “BMW” me targa AB 291 EF dhe një automjet tip “Seat” me targa AB 679 NY.
Pas përplasjes së fortë, mjetet janë përfshirë nga flakët. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi Flamur Kabello, i cili udhëtonte me automjetin tip “BMW”.
Ndërkohë, në spital janë transportuar drejtuesi i automjetit tip “Benz”, si dhe katër shtetas egjiptianë që udhëtonin me të.
Nga hetimet e para dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë një manovër e gabuar dhe lëvizja me shpejtësi e njërit prej automjeteve të përfshira në ngjarje. (A2 Televizion)