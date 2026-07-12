ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një grua është goditur nga një veturë, në vendkalimin për këmbësorë te semaforët në qendër të Prishtinës, në zonën e njohur si “te Posta”.

Pas aksidentit, e lënduara është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), ku po i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore.

Drejtori i Klinikës Emergjente në QKUK, Naser Syla, ka konfirmuar se pacientja është pranuar në trajtim dhe se gjendja e saj aktualisht është stabile.

“Jemi duke i kryer ekzaminimet e nevojshme. Aktualisht gjendja është stabile”, ka deklaruar Syla.

Rrethanat e aksidentit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa autoritetet pritet të japin më shumë detaje lidhur me rastin.

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