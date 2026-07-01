Aksident mes një veture dhe trenit në Fushë Kosovë, lëndohet një person
Një person ka marrë lëndime trupore sot rreth orës 14:00 në një aksident mes veturës dhe trenit në Fushë Kosovë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Sipas tij, i lënduar është dërguar për tretman mjekësor.
“Rreth orës 14:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në Fushë Kosovë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një tren. Sipas informatave fillestare, lëndime ka pësuar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku Rajonal”, ka thënë Pllana.
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