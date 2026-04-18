Aksident i tmerrshëm në Kalifroni - kamioni përplaset ballë për ballë me mikserin e betonit
Një aksident i rëndë është regjistruar në Kaliforni, në autostradën I-10 në zonën e Thousand Palms, ku një kamion ka shkaktuar një përplasje zinxhirore me pasoja fatale.
Sipas autoriteteve, një kamion ka kaluar me shpejtësi të lartë përmes barrierës ndarëse dhe është përplasur ballë për ballë me një mikser betoni që po vinte në kahun e kundërt. Goditja ka qenë jashtëzakonisht e fortë, duke shkaktuar edhe një zjarr pas përplasjes.
Në total, në aksident janë përfshirë tetë automjete. Shoferi i mikserit të betonit është shpallur i vdekur në vendngjarje, ndërsa disa persona të tjerë kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar në spital me lëndime nga të lehta deri në mesatare, shkruajnë mediat.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë momentin e përplasjes së dhunshme, ku automjetet duken se janë shkatërruar pothuajse menjëherë nga forca e goditjes. Mbetje të shumta janë shpërndarë në të gjithë rrugën, ndërsa zjarri që shpërtheu pas aksidentit ka komplikuar edhe më tej situatën.
Autoritetet e Patrullës së Autostradave të Kalifornisë (CHP) bëjnë të ditur se numri i automjeteve të përfshira fillimisht ishte raportuar gjashtë, por më pas është rritur në tetë. Hetimet janë duke vazhduar për të zbuluar shkakun e saktë të ngjarjes.
Trafiku në drejtim perëndimor të I-10 ka mbetur i bllokuar për orë të tëra, me kolona të gjata ndërsa ekipet e emergjencës dhe pastrimit punojnë në vendngjarje.
Autoritetet dhe shoferët e kamionëve po theksojnë rrezikun e lartë në këtë profesion, veçanërisht kur bëhet fjalë për lodhjen, orët e gjata të punës dhe nevojën për vëmendje maksimale në rrugë.
Ngjarja është cilësuar si një aksident shkatërrues, ndërsa hetimet për shkaqet e tij vazhdojnë. /Telegrafi/